В Москве рассчитывают получить «Спутник Лайт» для вакцинации иностранцев в конце недели

Заммэра по вопросам социального развития заявила, что препарат «Спутник Лайт» для вакцинации мигрантов поступит в Москву в конце недели.

«Всех, кого заболевание застало в Москве, не важно житель это Москвы, житель другого региона, мигрант, иностранец, всем в полном объеме оказывается медицинская помощь», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-мэр уточнила, что на федеральном уровне было принято решение о вакцинации иностранных граждан препаратом «Спутник Лайт».

По ее словам, столичные власти максимально заинтересованы в том, чтобы все, кто находится и проживает в Москве, были защищены.

Ракова подчеркнула, что соответствующий договор на этот препарат уже был заключен. Ожидается, что вакцина поступит в Москву в конце этой недели либо в начале следующей.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что часть вакцины «Спутник Лайт» будет отдана для вакцинации иностранцев.