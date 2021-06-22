В Москве рассчитывают получить «Спутник Лайт» для вакцинации иностранцев в конце недели
Заммэра по вопросам социального развития заявила, что препарат «Спутник Лайт» для вакцинации мигрантов поступит в Москву в конце недели.
«Всех, кого заболевание застало в Москве, не важно житель это Москвы, житель другого региона, мигрант, иностранец, всем в полном объеме оказывается медицинская помощь», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Вице-мэр уточнила, что на федеральном уровне было принято решение о вакцинации иностранных граждан препаратом «Спутник Лайт».
По ее словам, столичные власти максимально заинтересованы в том, чтобы все, кто находится и проживает в Москве, были защищены.
Ракова подчеркнула, что соответствующий договор на этот препарат уже был заключен. Ожидается, что вакцина поступит в Москву в конце этой недели либо в начале следующей.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что часть вакцины «Спутник Лайт» будет отдана для вакцинации иностранцев.