Мурашко обозначил сроки вакцинации от коронавируса студентов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обозначил сроки вакцинации от коронавируса для студентов перед началом учебного года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, иммунитет в общей сложности формируется 42 дня.

«Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля, чтобы к 1 сентября подготовиться, чтобы учебный процесс шел без сбоев, настоятельно рекомендуем», — сказал Мурашко.

Ранее совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил столичным университетам в следующем учебном году допускать на очные занятия только студентов, привившихся от коронавирусной инфекции. Данное предложение выдвинули на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в городе.

О допуске к учебе только вакцинированных студентов уже заявили в Высшей школе экономике.

При этом в Минобрнауки сообщили, что вакцинация студентов российских вузов будет проходить добровольно.