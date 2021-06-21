Пьяный полицейский в Брянске разбил три машины и попытался сбежать

В Брянске пьяный сотрудник полиции разбил три машины на парковке и попытался сбежать, сообщает издание «Брянск Today».

Инцидент произошел в субботу, 19 июня, возле дома №41 на улице Горбатова в Советском районе. Пьяного полицейского, который не был при исполнении служебных обязанностей, задержали местные жители и передали его коллегам. При себе у мужчины не было прав, от освидетельствования он также отказался.

В пресс-службе областного УМВД заявили, что по факту правонарушения проводится проверка, но уже известно, что провинившийся сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел, а его начальника привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Подмосковье пьяный полицейский устроил аварию с грузовиком и скрылся. В результате аварии пострадали два пассажира, находившиеся в машине полицейского — они получили множественные переломы и ушибы.