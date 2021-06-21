В ГД предложили ввести образовательные сертификаты для детей из многодетных семей

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой, в котором предлагает выдавать многодетным семьям денежные сертификаты на получение среднего или высшего профессионального образования, передает RT.

В своем обращении парламентарий попросил рассмотреть возможность создания госпрограммы «по выдаче денежных сертификатов на получение первого среднего или высшего профессионального образования в пределах субъекта проживания семьям при рождении третьего и последующего ребенка за счет средств государства на каждого из детей».

Сухарев отметил, что в условиях текущей социально-экономической обстановки в регионах страны молодые семьи не спешат с рождением третьего и последующего ребенка, поскольку опасаются неспособности в будущем обеспечить своих детей благоустроенным жильем и качественным профессиональным образованием.

Ранее президент России Владимир Путин призвал региональные власти расширить поддержку многодетных семей.