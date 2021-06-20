Дайверы, спасшие детей из затопленной пещеры в Таиланде, рассказали о спасении еще 4 детей

Дайвер Ричард Стэнтон и его коллега Джон Волантен, которые спасли группу из двенадцати маленьких футболистов и их тренера из затопленной пещеры Тхамлуангнангнон в Таиланде, рассказали о еще четырех людях, которых они смогли вытащить из этой ловушки, сообщает The Daily Mirror.

Напомним, что 23 июня 2018 года, в пещере Тхамлуангнангнон произошло наводнение, из-за которого в пещере оказались заперты футболисты из детской команды и их тренер. В ходе спасательных работ погиб доброволец Саман Кунан, который ранее служил в подразделении боевых пловцов.

Стэнтон в интервью рассказал, что кроме детей он и Волантен смогли вытащить еще четырех мужчин.

«Мы всплыли в третьей подземной комнате, и к нам подбежали четверо мужчин 20-40 лет. Их послали помочь откачивать воду из пещеры, но никто не знал, что они пропали», — рассказал Стэнтон.

По словам дайвера, ситуация была критической — через несколько часов эта часть пещеры погрузилась бы под воду. Стэнтон уточнил, что после того как они вытащили этих мужчин, тайские спасатели начали относиться к ним серьезно.