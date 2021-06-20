Самый недоношенный в мире ребенок отпраздновал первый день рождения

Ричард Скотт Уильям Хатчинсон, малыш из американского Миннеаполиса, родившийся на четвертом месяце беременности, отпраздновал свой первый день рождения, передает CNN.

Ричард попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый недоношенный в мире ребенок, сумевший появиться на свет и выжить. Он родился за 131 день до предполагаемой даты родов и на момент рождения весил всего около 337 грамм.

«Когда [отец ребенка] Рик и [мать] Бет получили пренатальную консультацию о том, чего ожидать от ребенка, родившегося так рано, наша бригада неонатологов дала им 0% шансов на выживание», — рассказала доктор Стейси Керн, которая работает в роддоме, где родился Ричард.

Мальчика поместили в кювез, детский инкубатор интенсивной терапии, где были созданы условия для внеутробного созревания малыша. Из-за пандемии коронавируса, родители Ричарда не могли присутствовать при его лечение или лечь в больницу, поэтому Рик и Бет Хатчинсоны каждый день навещали своего ребенка, приезжая из соседнего штата Висконсин.

Ричарда выписали из больницы спустя шесть месяцев, в декабре 2020 года. Доктор Стейси Керн рассказала, что очень гордится своим маленьким пациентом, отметив его невероятное стремление к жизни.

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