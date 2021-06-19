Аксенов поблагодарил регионы за предложения о помощи в борьбе с последствиями наводнения

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» выразил благодарность регионам России за предложение о помощи в ликвидации последствий подтопления ряда районов полуострова.

«Звонят мои коллеги губернаторы, им огромное всем спасибо, и предлагают свою помощь», — сказал Аксенов.

В то же время он подчеркнул, что Крым пока способен самостоятельно преодолевать последствия стихии.

«Предприниматели сами дают свою технику, продуктовые сети — бесплатно предоставляют населению воду», — подчеркнул Аксенов.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

Ранее стало известно, что после аномальных дождей в Крыму полностью восстановлено энергоснабжение.