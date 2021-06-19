Путин призвал запустить в этом году программу медицинской реабилитации

Президент России Владимир Путин выступил за запуск специальной программы по развитию системы медицинской реабилитации.

«Согласен с позицией «Единой России» и прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно», — сказал он на съезде «Единой России», трансляцию которого ведет «Россия 24».

Путин добавил, что на эту программу необходимо выделить не менее 100 млрд руб. По его словам, 60 млрд руб. необходимо «предусмотреть на период уже до 2026 года, чтобы в ближайшее время развернуть работу широким фронтом».

Глава государства отметил, что вопрос с бюджетом необходимо будет решить с парламентом.

Ранее сообщалось, что кабмин по предложению «Единой России» выделит еще 25 млрд руб. на плановые медуслуги для жителей регионов.