Путин поручил кабмину подготовить программу капремонта школ в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программу капитального ремонта российских школ.

«Прошу правительство совместно с регионами и участием «Единой России» подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы», — сказал он на съезде «Единой России», трансляцию которого ведет «Россия 24».

Глава государства добавил, что 72% школьных зданий в России нуждаются в текущем ремонте, а 10% — в капитальном.