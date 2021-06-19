Уголовное дело возбуждено после падения самолета в Кузбассе

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Следственный комитет России возбудил уголовное после смертельного крушения самолета L-410 в Кузбассе, сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК, ход расследования поставлен на контроль.

Утром 19 июня самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Кемеровской области. Как сообщили в прокуратуре, пилот воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом. L-410 принадлежал ДОСААФ.

По данным ДОСААФ, в результате инцидента погибли девять человек — семь парашютистов и два члена экипажа. При этом СК сообщает о четырех погибших. Ранее было опубликовано видео с места крушения.