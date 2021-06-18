В России заболеваемость туберкулезом достигла минимума за все время наблюдений

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на данный момент в стране наблюдается исторический минимум заболеваемости туберкулезом за все время наблюдений. Об этом сообщает ТАСС.

За последние 20 лет показатель заболеваемости снизился почти в три раза, добавил Мурашко во время выступления на Виртуальном мероприятии высокого уровня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном глобальному стремлению к расширению масштабов профилактики туберкулеза.

«РФ ставит проблему профилактики, диагностики и лечения туберкулеза в рамках приоритетных государственных задач, благодаря чему нам удалось добиться стабилизации ситуации в стране», — подчеркнул министр.

В марте текущего года врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России не исключен всплеск заболеваемости туберкулезом из-за коронавируса. По его словам, лечение туберкулеза осложняется тем, что лекарства не всегда могут помочь в лечении. Это связано с большой резистентностью к антибиотикам.