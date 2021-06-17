В Индии у перенесшего коронавирус выявили «зеленую плесень»

В Индии у перенесшего коронавирус пациента в городе Индуар выявили грибковую болезнь — «зеленую плесень». Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата Мадхья-Прадеш.

По предварительным данным, это первый случай заболевания «зеленой плесенью» в стране. Отмечается, что 34-летний мужчина проходил лечение в больнице последние полтора месяца, его легкие были поражены инфекцией на 90%.

Когда житель Индуара вылечился от коронавируса, у него начались кровотечения из носа, поднялась температура. Медики предположили, что у него может быть мукормикоз, или «черную плесень». Но при обследовании обнаружилась «зеленая плесень» — вариант аспергиллеза, грибкового заболевания. В настоящее время мужчина проходит лечение в одном из медицинских учреждений Мумбаи.

Ранее сообщалось, что число заболевших мукормикозом («черной плесенью») в Индии превысило 31 тысячу человек.