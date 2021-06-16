В ВТБ заявили, что выдача ипотеки в этом году побьет рекорд 2020-го

Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что объем выдачи ипотеки в этом году может побить рекорд 2020 года, когда жилищные кредиты составили 4,3 триллиона рублей. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Да, такие предпосылки есть. Уже в первом полугодии выдачи могут вырасти до 2,7 триллиона рублей. Это почти вдвое превышает результат первых шести месяцев прошлого года», — сказал он.

На продажи ипотеки во втором полугодии окажут влияние три фактора, подчеркнул Печатников: господдержка, увеличение ставок и ужесточение требований к ипотеке с низким первоначальным взносом со стороны регулятора.

«Общий объем продаж ипотеки в России по итогам года может превысить 5,4 триллиона рублей», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить льготную ипотеку на семьи с одним ребенком. По его словам, льгота распространяется на все семьи с детьми, родившимся после 1 января 2018 года. Ставка по ипотеке составит составит 7%, максимальная сумма — три миллиона рублей.