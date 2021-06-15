В МВД разъяснили указ о положении иностранцев в период пандемии

В Министерстве внутренних дел заявили, что иностранцы, которые находятся в России без законных оснований, должны обратиться в полицию с просьбой урегулировать ситуацию до 30 сентября. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Данное заявление касается иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приехали в Россию до 15 марта 2020 года и после возобновления транспортного сообщения со своим государством не покинули страну.

Согласно информации, опубликованной ведомством, если мигранты не подадут соответствующее заявление в полицию, их могут депортировать, а также запретить въезд на территорию России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы и лица без гражданства могут оставаться на российской территории до 30 сентября, они не будут принудительно выдворены за пределы РФ до этой даты.