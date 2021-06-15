В Кремле не считают политической цензурой исключение «Дождя» из пула журналистов

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что не считает политической цензурой исключение «Дождя» из кремлевского пула. По словам представителя Кремля, данное решение приняли, в том числе, из-за ситуации с незаконными акциями в России и репортажами о них.

«Это не политическая цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала. Мы просто посчитали далее невозможным взаимодействие после того, как канал перестал быть в нашем понимании средством массовой информации, когда он не освещал незаконные акции, а призывал к незаконным акциям де факто», — объяснил Песков.

Как уточнил пресс-секретарь президента России, деятельность телеканала «абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом».

«Не наша прерогатива заниматься какой-то регуляторикой, но мы можем принять решение о приостановке взаимодействия, что мы и сделали», — обратил внимание Песков.

Кроме того, он добавил, что у администрации президента есть полномочия по лишению аккредитации того или иного СМИ.

Одновременно с этим Песков уточнил, что «Дождь», согласно закону о СМИ, имеет право присылать запросы и ожидать ответа в течение 30 дней.

До этого Песков пояснял, что данное решение связано с освещением каналом «Дождь» незаконных митингов в поддержку Алексея Навального.