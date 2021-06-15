В Подмосковье отменяют общегородские школьные выпускные

Выпускные в школах Московской области планируется провести в традиционном очном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования региона.

Предполагается, что выпускные 2021 года организуют отдельно для каждого класса или на свежем воздухе.

«Дату выбирает сама школа: 25 или 26 июня. Школы будут проводить мероприятия либо отдельно для каждого класса, либо на свежем воздухе», — приводится заявление заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

В целях безопасности общегородские выпускные решили отменить.

«Родители могут присутствовать на празднике, но только соблюдая меры безопасности», — подчеркнула Каклюгина.

За последние сутки в Московской области было зафиксировано 1 135 случаев COVID-19. Сейчас в России подтверждено 5 236 593 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны.

Кроме того, дополнительные койки для пациентов с ковидом разворачивают в Подмосковье.