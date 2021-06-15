Космонавт Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на официальном сайте «Роскосмоса».

«Свой первый космический полет Владимир Шаталов совершил 14 января 1969 года на космическом корабле «Союз-4». Владимир Александрович впервые осуществил ручное сближение и стыковку с «Союзом-5» (командир корабля — Борис Волынов). При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля «Союз-5» в «Союз-4», — заявили в пресс-службе.

Шаталов благополучно вернулся на Землю 17 января.

»Госкорпорация «Роскосмос» соболезнует родным и близким Владимира Шаталова. Вечная память!» — добавили в пресс-службе.

Второй полет в космос Шаталов совершил с 13 по 18 октября 1969 года в качестве командира корабля «Союз-8». В третий раз он отправлялся на орбиту с 23 по 25 апреля 1971 года.

Причина смерти Шаталова сейчас не уточняется, дата и место похорон неизвестны.