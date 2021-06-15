В штате Иллинойс произошел крупный пожар на химическом заводе

В американском штате Иллинойс загорелся химический завод Chemtool. Власти начали эвакуацию местных жителей, находящихся рядом с предприятием в радиусе одной мили, сообщает NBC News.

Данный завод принадлежал организации Chemtool Inc, там занимаются производством смазки, металлообрабатывающих жидкостей, а также чистящих средств.

Сотрудники экстренных служб смогли локализовать крупный пожар. По информации начальника пожарной охраны Роктона Кирка Уилсона, ликвидация очага горения может привести к опасному стоку химических веществ в реку Рок.

«Здание в значительной степени уничтожено», — добавил Уилсон.

В результате спасатели, чтобы не допустить экологической катастрофы, не стали тушить огонь водой.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной пожара. Кроме того, нет информации о пострадавших в результате ЧП.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области проверят обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах. В результате происшествия пострадали 35 человек.