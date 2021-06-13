Пенсионер из Уфы получил перелом шейки бедра в ДТП с электросамокатом

В Уфе неизвестный на электросамокате сбил 84-летнего мужчину и скрылся. Инцидент произошел в центре города, сообщает портал «Башинформ.рф».

Вечером 12 июня на остановке «Фирма «Мир» Роберта Галиакберова сбили на электросамокате. Пожилой мужчина почувствовал сильный удар и упал.

«Очнулся, когда меня поднимали на ноги двое мужчин с самокатом. Несмотря на сильную боль, они усадили меня на скамейку и уехали», — вспомнил пострадавший.

В скором времени потерпевший позвонил родным, рассказав о происшествии. Жена и сын вызвали скорую помощь.

Врачи зафиксировали у Галиакберова сложный перелом шейки бедра. Теперь, по оценкам медиков, он будет восстанавливаться около трех месяцев.

Мужчине уже установили спицы в сломанную ногу и уложили на вытяжку. Затем потребуется сложная операция, нужная, чтобы поставить Галиакберова на ноги.

Ранее в Москве ограничили скорость электросамокатов. Обновленные правила регламентируют отдельные требования к инфраструктуре операторов проката — общее количество и распределение самокатов по столице.