Попова рассказала, когда в России могут отменить коронавирусные ограничения

Россияне смогут свободно передвигаться после того, как у 60% взрослого населения страны выработается иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом глава ведомства рассказала в видео на YouTube-канале «Депутат Слуцкий».

«Мы будем свободно дышать и более свободно передвигаться в том случае, если 60% взрослого населения получит прививку или будет иммунизировано тем или иными путем, получит иммунитет», — объяснила Попова.

Ранее Попова заявила, что «вредные советы» о вакцинации уносят жизни. Она подчеркнула, что прививаться необходимо, «и чем быстрее, тем лучше».

Кроме того, в Москве и Подмосковье стимулируют вакцинацию лотереями. До 11 июля граждане, сделавшие прививку от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Еженедельно будет разыгрываться по пять машин. В Подмосковье среди привившихся разыграют квартиру в Серпухове.

До этого депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что YouTube заблокировал его видео о дискриминации «Спутника V».