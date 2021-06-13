Собянин привился вакциной «Спутник V» во второй раз

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что уже второй раз привился от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». Об этом он сам сообщил в личном блоге на сайте.

«Добавлю, что сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V», — написал мэр в своем блоге.

12 июня Собянин объявил о новых ограничениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Москве вводятся дополнительные меры по борьбе с COVID-19: c 15 по 19 июня вводятся нерабочие дни, а сами «длинные выходные» продлеваются до 20 июня. Кроме того, перестанут работать фуд-корты, кафе и ресторанам запретят обслуживать посетителей ночью, а в парках закроют аттракционы и детские площадки.

Ранее в оперштабе призвали жителей Москвы привиться от COVID-19 на выходных.