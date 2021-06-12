Полиция вменяет участнице Pussy Riot два административных правонарушения

Полицейские вменяют задержанной в Москве участнице группы Pussy Riot Веронике Никульшиной совершение двух административных правонарушений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката активистки Дмитрия Захватова.

«Полиция вменяет Никульшиной мелкое хулиганство и курение в неположенном месте. Она еще находится в отделе полиции, будет ли освобождена сегодня или нет, пока неизвестно», — уточнил адвокат.

Наказание за курение в неположенном месте (ст. 6.24 КоАП России) предусматривает штраф от 500 до 1 500 рублей. При этом наказание за совершение мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП) грозит наложением административного штрафа в размере до 1 000 рублей. При этом в отношении нарушителя могут избрать административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что Никульшина задержана в субботу, 12 июня, в районе Лубянской площади в столице. Утверждалось, что задержание произошло в момент, когда она давала интервью.