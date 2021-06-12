Главу Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката

Глава Кисловодска Александр Курбатов, которого ранее доставили в больницу в тяжелом состоянии, был прооперирован. Накануне градоначальник упал с электросамоката, о его самочувствии сообщает ТАСС со ссылкой на представителей городской администрации.

«Первая операция прошла, только что закончилась», — уточнили в мэрии.

Глава гордумы Кисловодска Любовь Волошина пояснила, что сейчас Курбатов находится без сознания.

Курбатова избрали главой города-курорта Кисловодска в декабре 2015 года.

Ранее сообщалось, что неизвестно, где упал с электросамоката Курбатов и что стало причиной инцидента. Главу города оперативно госпитализировали, за жизнь начали бороться врачи.

Кроме того, в Москве ограничили скорость электросамокатов. Кроме того, обновленные правила регламентируют отдельные требования к инфраструктуре операторов проката — общее количество и распределение самокатов по столице.