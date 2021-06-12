Участницу группы Pussy Riot задержали в центре Москвы

Правоохранительные органы задержали в центре Москвы участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Захватов, передает ТАСС.

«Веронику Никульшину задержали в районе Лубянской площади в тот момент, когда она давала интервью журналистам. Полицейские доставили ее в ОМВД Мещанского района», — сказал он.

По его словам, пока неизвестно, что вменяют Никульшиной.

Участницу группы Pussy Riot уже задерживали в мае. Тогда ей дали пять суток административного ареста по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

29 января Тверской суд Москвы заключил под домашний арест всех фигурантов дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции 23 января в Москве. Среди них оказалась участница Pussy Riot Мария Алехина.