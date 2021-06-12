Гинцбург рассказал, как после коронавируса «люди становятся инвалидами»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург раскритиковал врачей, которые советуют ради защиты переболеть коронавирусом, заявив, что после заражения некоторые «люди становятся инвалидами». Об этом пишет РИА «Новости».

«Понимаете, что удивляет — это врачи говорят, и даже, извините, наши коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно (говорить): переболейте — и будете защищены. Ну, это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами», — сказал Гинцбург, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

По словам специалиста, если человек переболел коронавирусом с осложнениями, то он может полгода заниматься своим восстановлением. Он также добавил, что осложнение пойдет туда, «куда, как говорится, бог пошлет», потому что коронавирус может сказаться на головном мозге, печени, легких и сосудах.

Ранее Гинцбург анонсировал выход вакцины от коронавируса для детей.