Путин: не зафиксировано ни одного летального исхода после применения «Спутник V»

Президент России Владимир Путин заявил, что ни у одного пациента, привитого вакциной от коронавируса «Спутник V», не было выявлено осложнений. Об этом глава государства сказал во время встречи с Героями Труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле, передает РИА «Новости».

«Напомню, что российская вакцина признана самой безопасной и эффективной. Эффективность свыше 96%. И по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины », — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что после прививки лишь на несколько поднимается температура.

По словам президента, у других производителей противокоронавирусной вакцины были зафиксированы летальные исходы. Также Путин добавил, что российская вакцина эффективно защищает от COVID-19 , а если человек все же заболевает, то болезнь протекает в достаточно легкой форме.

До этого Путин заявил, что объема производимых в России вакцин от коронавируса хватит на всех.

Российская вакцина «Спутник V» одобрена в более чем 60 странах мира с общим населением в 3,2 млрд человек. Подробнее о том, где используется «Спутник V», — в материале «Газеты.Ru».