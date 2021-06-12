«Писающего мальчика» в Брюсселе одели в костюм русского гвардейца

Один из самых узнаваемых символов Брюсселя — «Писающий мальчик» в День России облачен в костюм российского гвардейца времен императора Петра I. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее костюм вручил городским властям российский посол в Бельгии Александр Токовинин. По его словам, на бронзовую скульптуру не в первый раз надевают русский костюм. До этого «Писающего мальчика» можно было увидеть в роли космонавта. Время от времени монумент наряжают в различные наряды, чтобы отметить фестивали или какие-либо важные события для Бельгии и мира.

На этот раз на «мальчике» костюм цвета морской̆ волны, в наряде представлены детали костюма русской императорской гвардии: шляпа-треуголка, мундир, бриджи и манжеты.

Костюм позднее будет передан в Музей Брюсселя, где находятся все переданные городу для «брюссельского модника» наряды из различных стран.

Уже к 14 июня «Писающий мальчик» будет облачен в цвета НАТО в честь предстоящего саммита организации, который пройдет в штаб-квартире в бельгийской столице.

День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Ранее в честь Дня России активисты подняли российский флаг в стратосферу.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравили российского президента Владимира Путина и всех россиян с Днем России.

А находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров записали поздравление с Днем России.