На Ладожском озере спасли детеныша нерпы

В Ленинградской области на Ладожском озере спасли детеныша кольчатой нерпы, его доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА «Новости».

Жители деревни Черемухино заметили, что нерпа в течение недели находилась в бухте озера. При этом животное не разрешало подойти к себе и пряталось в воде. Тем не менее, через несколько дней детеныш ослабел, его удалось взять на руки.

На место приехал основатель фонда, ветеринарный врач Вячеслав Алексеев. Он осмотрел животное и заключил, что оно сильно истощено — весит 7,5 килограмма вместо 16-20 килограмм. В настоящий момент нерпа находится в карантинном боксе, ее ждет восстановление. После детеныша отпустят в естественную среду.

Ранее в городе Сосновый Бор Ленинградской области спасли еще одного детеныша серого тюленя и передали на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.

Животное передали на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Помимо него, там уже проходят реабилитацию пять спасенных в этом сезоне тюленей.