Польского журналиста задержали по обвинению в шпионаже в пользу России

Гражданина Польши задержали по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом заявили на официальном сайте генеральной прокуратуры республики.

«По поручению прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции в Варшаве 31 мая сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Януша Н., прокурор предъявил задержанному обвинение в шпионаже», — сообщили в генпрокуратуре.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, а также принял решение о временном аресте фигуранта расследования.

В ведомстве добавили, что Янушу Н. предъявили обвинения «в шпионаже в пользу спецслужб России». В связи с чем ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Во время следственных действий прошли обыски по месту жительства Януша Н. У него изъяли деньги в эквиваленте более 300 тыс. злотых (свыше 80 тыс. долларов) и большое количество электронных носителей.

Как установлено прокурором, «подозреваемый вел деятельность в пользу России, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже был задержан его коллега».

Выяснилось, что журналист хотел установить контакт с польскими и иностранными политиками, которые работали в Европарламенте. Предполагалось, что Януш хотел ослабить позиции Польши в Евросоюзе и на международной арене.

Ранее жителя Севастополя арестовали за шпионаж в пользу Украины. ФСБ считает, что утечка таких данных могла разрушительно сказаться на российской обороноспособности.