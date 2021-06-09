Опубликован список погибших и пострадавших в результате пожара в рязанской больнице

Опубликован список погибших и пострадавших в результате пожара в реанимации областной клинической больницы имени Н. А. Семашко в Рязани. Об этом сообщает телеканал 5-tv.

Пожар в больнице имени Н. А. Семашко произошел в ночь на 9 июня в реанимационном отделении, где на лечении находились пациенты из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В результате пожара погибли три человека, семь пострадали. Среди пострадавших оказались две медсестры, которые начали тушить пожар до прибытия подразделений МЧС. Одна из них получила 75% ожогов тела.

Погибшие: Куликова (63 года), Сидорова (72 года), Гренадерова (65 лет).

Пострадавшие: Киселева Т. (61 год), Лурин А. (59 лет), Федорова Е. (26 лет, медсестра), Бурова З. (26 лет медсестра). Все они находились в опасной зоне.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели троих человек в результате пожара в реанимации рязанской больницы.