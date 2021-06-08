В Минздраве заявили, что привитым «Спутником V» может понадобиться другая вакцина

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что привитым «Спутником V» через какое-то время может понадобиться вакцинация другим препаратом. Об этом он сообщил на заседании в Госдуме, передает ТАСС.

«В следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «Ковиваком» или «Эпиваккороной», но в данном направлении исследования еще идут», — сказал он.

4 июня президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что страна планирует обеспечить все необходимые условия для вакцинации иностранцев от коронавирусной инфекции.

До этого в Кремле спрогнозировали сроки начала вакцинного туризма в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что данная процедура будет организована оперативно.

Россия стала первой страной в мире, где зарегистрировали вакцину от коронавируса. Вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа прошлого года. «Спутник V» разработали российские специалисты Центра имени Гамалеи.