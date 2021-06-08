Онколог назвал фактор, повышающий риск развития рака на 20%

Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что выкуривание больше пяти сигарет в день на 20% повышает риск возникновения рака. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для профилактики онкологических заболеваний необходимо выполнять все необходимые предписания по скринингу и по диспансеризации, вести здоровый образ жизни и не курить.

Также специалист посоветовал не злоупотреблять алкоголем и красным мясом, добавлять активность, следить за индексом массы тела и при необходимости бороться с ожирением.

Ранее Карпин рассказал, как не пропустить рак на ранней стадии.

До этого главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков назвал самый распространенный вид рака в России.