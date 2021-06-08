Депутаты Азербайджана обратились к Путину из-за убитого сотрудником ДПС

Свыше 50 политиков, правозащитников, а также журналистов Азербайджана направили открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину. В тексте критикуется освобождение из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева, сообщает новостное агентство Trend.

28 мая Гусев при попытке задержания «непроизвольно» выстрелил в 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Авторы обращения, в числе которых девять депутатов Национального собрания Азербайджана, уверены, что действия сотрудника полиции оказались противоправными. Объясняется это тем, что молодой человек был без оружия.

«Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией», — следует из текста письма.

По словам авторов письма, «невозможно даже представить, чтобы что-то подобное произошло у нас в Азербайджане».

Трагический случай произошел 28 мая на трассе «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области 28 мая. Согласно официальной версии, патрульные ДПС заметили автомобиль с тонированными передними стеклами и попытались его остановить. Водитель не выполнил их требования и разогнался. Полицейские начали преследовать машину, вскоре она свернула к придорожной гостинице и остановилась, из нее вышли Исмаилов, Курбанов и Абдуллаев. Полицейские задержали двоих мужчин, третий снимал происходящее на телефон. При задержании они активно сопротивлялись, началась потасовка. Патрульный Александр Гусев в ходе задержания привел табельный пистолет в боевую готовность, после этого прижал к капоту Абдуллаева. Во время попытки задержания полицейский случайно выстрелил в голову задержанному.