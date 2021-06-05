В России начали производить препарат от COVID-19 на основе крови переболевших

В России началось производство иммуноглобулина для лечения новой коронавирусной инфекции, препарат создан на основе плазмы крови переболевших COVID-19, сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА «Новости».

«В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма», – заявил министр.

Он пояснил, что антиковидный иммуноглобулин – это высококонцентрированный препарат, позволяющий нейтрализовать коронавирус. Использование этого лекарства более приоритетно, чем обычное переливание плазмы при лечении COVID-19, отметил Мурашко.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что использование антиковидной плазмы оказалось не слишком эффективно при борьбе с инфекцией.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 123 тысяч заболевших скончались. Выздоровели более 4,7 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».