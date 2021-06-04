В Кремле спрогнозировали сроки начала вакцинного туризма в России

Вакцинный туризм в Россию, позволяющий иностранцам сделать на ее территории прививку от коронавирусной инфекции, возможно, начнется в течение одного-двух месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, спрос на подобную вакцинацию сейчас высокий.

«Это вопрос месяца-двух, наверное», — сообщил Песков, когда отвечал на вопрос о сроках начала «вакцинного туризма» в Россию на полях Петербургского международного экономического форума.

Песков отметил, что данная процедура будет организована оперативно.

«Потому что спрос большой на вакцинный туризм», — обратил внимание пресс-секретарь президента России.

Ранее президент России Владимир Путин выразил сожаление, что многие россияне пренебрегают антикоронавирусными требованиями.

Кроме того, сообщалось, что российские специалисты рассматривают возможность разрешить вакцинацию от коронавируса среди детей старше 12 лет.