Мужчина похитил и раздал прохожим 10 коробок мороженого в Набережных Челнах

В Набережных Челнах 46-летний мужчина ограбил киоск с мороженым, чтобы раздать его прохожим. Подозреваемый уже был задержан, сообщает kp.ru.

Как установлено, владелец киоска заметил, что кто-то вскрыл дверь и унес часть продукции. По его словам, пропало не менее 10 коробок с мороженым.

Полиция нашла подозреваемого в краже. Его удалось найти, им оказался житель Мензелинска. Злоумышленник работает формовщиком в одной из фирм Набережных Челнов.

Часть мороженого он выкинул, а часть просто раздал прохожим. В социальных сетях грабитель прозвали «Робин Гудом». Был размещен ролик, снятый у одного из магазинов автограда. На кадрах неизвестный раздавал мороженое проходившим мимо людям.

Сам владелец заверяет, что из киоска было украдено не менее 10 коробок с мороженным.

«Мужчина утверждает, что он физически не мог бы один унести столько коробок», — добавили в УМВД по региону.

Следственные действия в связи с кражей мороженого продолжаются, решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее грабитель из Забайкалья раздал 800 тыс. бедным. По горячим следам полиции удалось задержать жителя села Новоцурухайтуй Приаргунского района.