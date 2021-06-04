Задержание участников файер-вечеринки сняли на видео в Петербурге

В Санкт-Петербурге были задержаны люди, участвовавшие в файер-вечеринке. Момент задержания был снят на видео, сообщает телеканал «360».

На улице Белинского накануне собралась толпа, которая позднее привлекла внимание полиции.

На кадрах в ролике видно, что у петербургского заведения встретились не менее 30 человек. Молодые люди вышли на проезжую часть, помешав движению машин. На место гуляний оперативно прибыли сотрудники МВД, задержавшие нарушителей общественного порядка.

Во время задержания участники вечеринки попытались отбить своих знакомых у полицейских. Всех, кто были причастен к конфликту, забрали в дежурную часть. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее четыре человека пострадали в результате поножовщины в центре Петербурга. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.