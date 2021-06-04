Собянин заявил, что власти столицы не будут поощрять пивом привившихся от COVID-19

Столичные власти не станут поощрять пивом горожан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Во время прививки пиво пить нельзя», — ответил Сергей Собянин в кулуарах Петербургского международного экономического форума на вопрос, будут ли привитых москвичей поощрять пивом.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Затем были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также «Спутник Лайт».

До этого губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи предложил пиво за вакцинацию от коронавируса жителям штата. Согласно местному законодательству, принять участие в этой акции смогут граждане старше 21 года. Правительство штата планирует довести число привитых жителей штата до 4,7 млн к концу июня.

Кроме того, губернатор Омской области Александр Бурков поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19. Он уточнил, что тяжелый период в связи с коронавирусом длился в регионе год, до февраля 2021.