В МВД прокомментировали обращение жены инспектора ДПС к Путину из-за угроз

Пресс-служба МВД по Новосибирской области назвала видеообращение жены инспектора ДПС Александра Гусева, случайно выстрелившего в нарушителя при задержании под Новосибирском, попыткой привлечь внимание. Об этом сообщает ТАСС.

«При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности», — сказали в пресс-службе.

По их данным, в действительности каких-либо угроз в адрес семьи Натали Гусевой не поступало.

Ранее 4 июня в сети появилось видеообращение жены полицейского к Путину, а также к главам ФСБ и Следственного комитета России Александру Бортникову и Александру Бастрыкину. Гусева сообщила о регулярных угрозах в адрес ее семьи и попросила защиты от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущество.

«В адрес меня, моих родных и близких, моей семьи, моих детей поступали угрозы. Поэтому прошу помощи у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, директора ФСБ Бортникова, а также председателя Следственного комитета Бастрыкина, чтобы, во-первых, защитили нас, моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье, имущество. Во вторых, не допустили оказания давления на следствие», — сказала она.

Также сообщалось, что трагедия произошла 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области. Экипаж ДПС попытался остановить автомобиль, однако водитель не выполнил требование и, увеличив скорость, продолжил движение. После этого силовики начали преследовать машину, которая вскоре свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали трое. После того как полицейские поймали двоих, те начали активно сопротивляться — третий снимал происходящее на телефон.

Сотрудник ДПС Александр Гусев в момент потасовки случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву. После этого силовики вызвали скорую, юношу госпитализировали и прооперировали, но он скончался 30 мая.