Кириенко назвал вполне либеральным российское законодательство об иноагентах

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко считает, что российское законодательство об иноагентах намного либеральнее по сравнению с американским. Об этом он сказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Интерфакс».

«Хочу обратить внимание, что российское законодательство об иностранных агентах значительно либеральнее, чем, например, американское», — сказал политик.

Он также не согласился с распространенным мнением о том, что российское законодательство в этой сфере плохо регламентировано.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году, в конце 2019-го документ был расширен и на физических лиц.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тыс. рублей за распространение материалов СМИ-иноагента без уточнения статуса.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что в России журналисты, работающие в СМИ-иноагентах, пользуются теми же правами, что и представители других изданий.