Три немецких НПО пополнили реестр нежелательных организаций Минюста

Минюст России внес в реестр нежелательных организаций три немецкие НПО (неправительственные организации). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Речь идет об организациях Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», «ФРЕ») ФРГ; Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», «ЦЛС») ФРГ; Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен», «НРО») ФРГ.

Эти организации стали 32-й, 33-й и 34-й в списке НПО, которые признаны в России нежелательными.

В Германии решение России признать три организации «нежелательными» назвали «серьезным препятствием для улучшения отношений с Россией». Так, министр иностранных дел Хайко Маас призвал Россию отменить этот шаг и способствовать свободному обмену между гражданским обществом.

Ранее о решении признать деятельность этих организаций нежелательной в РФ сообщили в Генпрокуратуре. Ведомство посчитало, что деятельность перечисленных НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».