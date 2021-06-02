Журналистам на ПМЭФ предложили есть суп без ложек

В ресторане для сотрудников СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посетителям не предлагается никаких столовых приборов. При этом в меню помимо яблок, булочек и пирожков присутствуют супы, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Как объясняют сотрудники ресторана, в связи с санитарными требованиями из-за пандемии вся еда предлагается в индивидуальных упаковках. На вопрос, как есть суп без ложки, представитель ресторана предложила его просто выпить.

Ранее журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале фотографию меню буфета для участников форума. Гостям предлагается на выбор четыре варианта обеда, каждый из которых стоит 3800 руб. При этому купить одно блюдо из меню невозможно.

«То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 с рыла как с куста», — написала Собчак.