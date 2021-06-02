В Госдуме предложили ограничить работу иноагентов во время избирательных кампаний

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить НКО и СМИ, признанным иностранными агентами, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний. Письмо с таким предложением он направил генеральному прокурору России Игорю Краснову, передает RT.

По его мнению, некоммерческие организации и средства массовой информации, внесенные в реестр иноагентов, могут продолжать осуществлять политическую деятельность в период избирательных кампаний, например, проводя соцопросы.

Федоров считает, что такая возможность позволяет иноагентам манипулировать полученными данными «с целью создания в обществе ложного представления о поддержке того или иного кандидата, той или иной политической партии».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тыс. рублей за распространение материалов СМИ-иноагента без уточнения статуса.