Тетя политика Гудкова задержана по делу о неуплате долга по аренде

Тетя политика Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова задержана вместе с племянником по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения, сообщает ТАСС с адвоката ссылкой на адвоката женщины Анастасию Саморукову.

«Гудков и его тетя задержаны в качестве подозреваемых», — заявила представитель защиты.

Она напомнила, что по этому делу задержанным не может быть избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что Гудкова задержали на 48 часов по подозрению в причинении имущественного ущерба. По словам адвоката политика, Гудков проходит подозреваемым по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах.

До этого стало известно, что в доме Гудкова прошли обыски. Оперативные мероприятия начались с самого утра вторника, 1 июня.