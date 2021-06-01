Путин поручил ввести единый подход к безопасности школ в России к августу

Единый подход к обеспечению безопасности российских школ должен быть внедрен к августу. Об этом сообщается в поручении президента России Владимира Путина на сайте Кремля.

«Обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населенных пунктов, в которых они располагаются», — говорится в поручении, адресованном правительству РФ и главам регионов.

Отмечается, что доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 августа, далее — раз в полгода.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило требования к антитеррористической безопасности детских лагерей и баз отдыха. По поручению президента России Владимира Путина кабмин разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах страны, вне зависимости от того, где именно находится учебное заведение. Премьер подчеркнул, что эти требования должны будут соблюдаться в полном объеме.