Путин предложил «нежадному мужику» из списка Forbes поддержать многодетных напрямую

Президент России Владимир Путин обратился к гендиректору «Сургутнефтегаза», миллиардеру Владимиру Богданову с просьбой оказать поддержку многодетным семьям напрямую. Слова президента приводит Интерфакс.

По данным агентства, во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин спросил работающего в «Сургутнефтегазе», как ему помогает компания. Тот ответил, что получил путевку в санаторий — правда, бесплатная она только для него, а за членов семьи приходится доплачивать.

«Владимир Леонидович вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в «Сургутнефтегазе», компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные», — сказал Путин.

Президент отметил, что Богданов «слышит наверняка» этот разговор и не откажет в помощи.

Владимир Богданов был назначен гендиректором «Сургутнефтегаза» в 1984 году, в возрасте 33 лет, с тех пор он бессменно руководит компанией. Бизнесмен входил во все списки Forbes с 2004 года. Оценка его состояния менялась незначительно — от $1,7 млрд до $4,4 млрд. В 2021 году его состояние оценивается в $1,8 млрд. Сейчас миллиардер находится на 76-м месте в списке «200 богатейших бизнесменов России 2021».