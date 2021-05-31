В ОП предложили требовать справку о доходах при получении лицензии на оружие

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев считает, что желающим получить лицензию на оружие надо предоставлять справку о доходах. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма, отправленного на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

В своем обращении общественный деятель указал, что, по данным следствия, 19-летний Ильназ Галявиев совершил нападение на казанскую гимназию №175, не имея постоянной работы.

«При этом аналогичный портрет злоумышленника мы имели и три года назад во время нападения и массового убийства учащихся в Керченском политехническом колледже. Тогда это был 18-летний молодой человек, также не имевший опыта трудовой деятельности», — заявил член ОП России.

И в первом, и во втором случае молодые люди смогли получить разрешение на приобретение оружия, подчеркнул общественный деятель.

У совершивших преступления, как отмечается, получилось оплатить все пошлины, пройти курсы подготовки, а также купить дорогое огнестрельное оружие.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство нового требования для лиц, желающих стать обладателями оружия, а именно включить в перечень документов, необходимых для получения лицензии на оружие, справку о доходах физического лица за минувшие 12 месяцев в целях подтверждения их финансовой состоятельности», — следует из документа.

В результате нападения на казанскую школу погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения заведено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавшего Галявиева арестовали на два месяца.