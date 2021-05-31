Великобритания может отказаться от введения паспортов по вакцинации от COVID-19 в стране

Великобритания, возможно, откажется от планов по использованию паспортов вакцинации от коронавируса для крупных мероприятий на территории страны. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Официальные лица, участвующие в разработке данной идеи, уверены, что паспорта вакцинации не будут эффективными в Соединенном Королевстве.

«Это не тот случай, когда «все превосходно сбалансировано». Этого не произойдет», — объяснил собеседник.

По информации газеты, использование подтверждений о сделанной прививке допускают для заграничных поездок. Аргументируется это тем, что другие страны запрашивают подобные сертификаты для въезда.

Тем не менее критики сомневаются в эффективности аналогичных требований на массовых мероприятиях в Британии.

Ранее сообщалось, что в электронном сертификате вакцинированного в России укажут сведения загранпаспорта. Для этого надо заполнить сведения на портале государственных услуг.

Предполагается, что сертификаты вакцинации появятся в Евросоюзе к 15 июня.