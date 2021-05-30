Мать задержанного в Минске россиянина рассказала об аресте сына

Мать задержанного в Минске россиянина Егора Дудникова, которого обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, рассказала, на какой срок арестовали ее сына, передает РИА «Новости».

«Пока на два месяца», — заявила Юлия Дудникова.

Она также пояснила, что Егор живет в Минске уже более года, он переехал в Белоруссию к своей девушке. По мнению Юлии, ее сына могли арестовать за озвучивание материалов для белорусской оппозиции.

Ранее мать задержанного россиянина рассказала, что к Егору Дудникову две недели не пускают адвоката, а также то, что за это время его не раз допрашивали и снимали на камеру.

По словам Юлии Дудниковой, она опасается, что в таком положении Егор может себя оговорить.

До этого россиянка София Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могли оказываться давление.

Сапегу арестовали в Белоруссии также на два месяца.