«Белавиа» не будет летать в Крым

Белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не планирует летать в Крым. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» сообщил гендиректор перевозчика Игорь Чергинец.

«Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение — будем смотреть», — заявил гендиректор.

Как отметил Чергинц, когда Крым принадлежал Украине, авиакомпания летала туда с перерывами. Приостановка рейсов обосновывалась коммерческими вопросами, уточнил он.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Белавиа» из-за санкций западных стран будет наращивать полеты в СНГ.

Кроме того, Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, молодого человека задержали вместе с его девушкой, россиянкой Софией Сапегой.